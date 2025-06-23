Формула-1
23 июня, 18:47

Вольф прокомментировал шансы «Мерседес» на дубль в Австрии после канадского успеха

Камила Абдурахманова
корреспондент

Глава команды «Мерседес» Тото Вольф поделился ожиданиями от выступления на «Гран-при Австрии» после удачного уик-энда в Канаде, где Джордж Расселл одержал победу, а Андреа Кими Антонелли занял третье место.

«Победа и два подиума в Монреале — это результат упорной работы коллектива в Брэкли и Бриксуорте. Безусловно, в последние недели мы значительно улучшили поведение машины, но понимаем, что не можем рассчитывать на такую скорость каждую гонку. Трасса Жиля Вильнева, с ее минимальным количеством быстрых поворотов и более гладким покрытием, снижающим нагрузку на шины, хорошо подошла нашей W16. Мы грамотно использовали это преимущество, однако в Австрии соперники, скорее всего, окажутся сильнее.

Наша задача — закрепить прогресс, достигнутый в Канаде. Гонка в Шпильберге станет важным тестом для новых обновлений и покажет, насколько мы продвинулись. Сезон еще долгий, и мы сосредоточены на том, чтобы зарабатывать максимум очков. Будем бороться за подиум снова», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседес».

