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17 апреля, 13:47

Вольф: «11-е место Антонелли в Бахрейне не провал, а важный этап обучения»

Камила Абдурахманова
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Глава «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал результат дебютанта команды Андреа Кими Антонелли на «Гран-при Бахрейна», где тот финишировал 11-м, оставшись за пределами очковой зоны.

«Кими показал, что способен бороться за топ-5 — его темп в отдельных сегментах это подтверждал. Потеря позиции на первом круге заставила его отыгрываться, что привело к перегреву шин. Позже нам не повезло с выходом Safety Car — это убило его шансы на очки. Нельзя забывать, что он только начинает карьеру. Бахрейн стал для него ценным опытом, несмотря на итоговую позицию», — рассказал Вольф Racingnews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Формула-1
Мерседес
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