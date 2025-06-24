Формула-1
24 июня, 16:12

Вольф: «Хэмилтону требуется время на начало сезона»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Глава «Мерседес» Тото Вольф подчеркнул, что не стоит сомневаться в способностях 40-летнего пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, несмотря на его текущие результаты.

«Мы заметили тенденцию: Льюису Хэмилтону требуется время на начало сезона, но во второй его половине он всегда показывает выдающиеся результаты. Поэтому не стоит недооценивать Льюиса Хэмилтона», — цитирует Вольфа издание Motorsport Week со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit.

Хэмилтон перешел в «Скудерию» из «Мерседес» после сезона-2024. Сейчас он занимает шестое место в общем зачете пилотов.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
