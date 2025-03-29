Вольф о будущем Рассела: «Контракт — это не просто гарантия места»

Глава команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал переговоры о новом контракте с пилотом Джорджем Расселом, подтвердив, что вопрос скоро будет решен.

«Да, ситуация с контрактом Джорджа в ближайшее время прояснится. Очевидно, что мы планируем долгосрочное сотрудничество с нашими пилотами, но детали обсуждений остаются внутренним делом команды. Все идет своим чередом.

Слухи о нашем интересе к Ферстаппену утихнут. Но любой договор — это не только гарантия места для гонщика. В нем есть множество условий, которые нужно согласовать, чтобы это было выгодно и команде, и пилоту. Это структурированный подход», — добавил руководитель «Мерседеса» Motorsport.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.