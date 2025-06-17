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17 июня 2025, 16:31

Вольф — о новом контракте с Расселлом: «Он заслужил свое место»

Камила Абдурахманова
корреспондент

После победы пилота Джорджа Расселла на «Гран-при Канады» глава «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал будущее британца в команде.

«Джордж с нами уже много лет и постоянно прогрессирует. Он прошел путь от молодого пилота в «Уильямс» до «Мерседес» в непростой период, где сразу показал себя на уровне Льюиса. А после ухода Хэмилтона он естественным образом стал лидером команды — без всяких интриг. Он просто занял позицию, которой заслуживает.

Атмосфера у нас отличная, но сейчас не время спешить с решениями. В июне и июле плотный график гонок, но мы обязательно все уладим. Он часть «Мерседеса» с 16 лет, как и Кими Антоннелли, и его будущее не зависит от одной победы или результата. Мы знаем, на что он способен», — заявил Вольф в интервью Racingnews365.

Расселл занимает 4-е место в личном зачете пилотов, набрав 136 очков.

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Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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