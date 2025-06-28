Вольф — о переговорах с Ферстаппеном: «Объясните, что значит «флиртовать»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопросы о своих прошлых заявлениях, где он отрицал «флирт» с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Сначала дайте определение слову «флирт». Нет, ничего не изменилось. В этом контексте никакого флирта нет. Можно вести переговоры или обсуждать что-то — но не более.

Лично я могу представить себе любой состав пилотов. У меня были Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, которые сражались за титул — так что после этого любой дуэт кажется простым. Да, есть плюсы и минусы, когда два гонщика жестко конкурируют между собой. История показывает, что иногда это работает, а иногда — нет», — заявил Вольф в интервью Motorsport Week.