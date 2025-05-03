Вольф о Ферстаппене-отце и потенциале его дочери в «Ф-1»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене как об отце и возможном будущем его новорожденной дочери Лили в автоспорте.

«Все мы разные, и во многом характер ребенка определяется природой. Но судя по тому, как Макс воспитывает свою падчерицу Пенелопу, сомнений нет — он прекрасный отец.

Здесь два аспекта. С одной стороны, мой восьмилетний сын занимается картингом, и я понимаю, почему Макс говорил, что не хочет эмоциональных американских горок, связанных с гоночной карьерой ребенка.

С другой стороны, «Ф-1» нуждается в большем представительстве женщин. Проекты вроде академии Сьюзи Вольф делают важную работу. А если говорить о маркетинге, то сочетание фамилий Пике-Ферстаппен или Ферстаппен-Пике само по себе создает мощный бренд», — цитирует Вольфа GPblog.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.