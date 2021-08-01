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Вольф назвал действия Боттаса «небольшой ошибкой»

20:21
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф после завершения «Гран-при Венгрии» прокомментировал действия пилота команды Валттери Боттаса, которая привели к серьезной аварии на первом круге.

«Это была небольшая ошибка. Но у этой ошибки были серьезные и неприятные последствия. Так получилось, что на старте он оказался между двумя другими машинами, резко потерял в прижимной силе — и когда он нажал на педаль тормоза, то было уже поздно.

Буду ли извиняться перед «Ред Булл» за случившееся? Я делают это сейчас, публично, с вашей помощью. Нам действительно очень жаль", — цитирует Вольфа Sky Sports.

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Иван Шитик все материалы автора

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