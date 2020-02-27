Во Вьетнаме завершили строительство трассы «Формулы-1»

Промоутеры «Гран-при Вьетнама» объявили, что трасса официально готова к принятию этапа «Формулы-1», который запланирован на 3-5 апреля, сообщает AP.

Строители уложили последний слой асфальта на старт-финишной прямой, завершив работы над 5,6 километровым автодромом. Проект трассы был разработан архитекторским бюро Германа Тильке.

The Vietnam Grand Prix venue is ready for their debut weekend on the Formula 1 World Championship calendar, the organisers have issued a press release confirming the completion of the track in Hanoi ahead of the race weekend starting on 3 April. #grandpr https://t.co/0tFGZE6TGM pic.twitter.com/EeaMOHfnnt — F1 and Coffee??? (@F1Coffee) February 26, 2020

Устроителям гонки осталось доделать временные сооружения: трибуны, помещения команд и медицинский центр.