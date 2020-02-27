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Во Вьетнаме завершили строительство трассы «Формулы-1»

13:26

Промоутеры «Гран-при Вьетнама» объявили, что трасса официально готова к принятию этапа «Формулы-1», который запланирован на 3-5 апреля, сообщает AP.

Строители уложили последний слой асфальта на старт-финишной прямой, завершив работы над 5,6 километровым автодромом. Проект трассы был разработан архитекторским бюро Германа Тильке.

Устроителям гонки осталось доделать временные сооружения: трибуны, помещения команд и медицинский центр.

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