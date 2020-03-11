Власти Мельбурна не исключают отмены «Гран-при Австралии» из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом может привести к отмене «Гран-при Австралии». Об этом сообщил премьер-министра штата Виктория Дэниэл Эндрюс. Гонка должна пройти в столице штата Мельбурне.

— Причина, по которой Гран-при «Формулы-1» и Национальная футбольная лига не отменены, заключается в отсутствии соответствующего распоряжения на сегодняшний день. Но такое распоряжение может появиться, — цитирует Эндрюса Autosport. — Пока в обществе недостаточно предпосылок, чтобы принять такое решение, закрыть все школы и сказать людям, чтобы они не ходили на футбол или в кино. Но эксперты считают, что очень скоро это произойдет.

«Гран-при Австралии» запланировано к проведению с 13 по 15 марта.