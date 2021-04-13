Власти Канады рассматривают вопрос компенсации организаторам этапа «Формулы-1»

Канадские власти обсуждают вопрос возможной выплаты компенсации организаторам этапа «Гран-при» «Формула-1» в Монреале, сообщает CBC.

Органы здравоохранения Квебека готовы разрешить проведение этапа без зрителей при соблюдении определенных условий в связи с пандемией коронавируса. Этап «Формулы-1» в Канаде запланирован на 11-13 июня.

Ранее организаторы канадского этапа «Формулы-1» запросили у правительства Канады 6 миллионов долларов компенсации, если гонка пройдет без зрителей. В прошлом году «Гран-при Канады» был отменен из-за коронавирусных ограничений.