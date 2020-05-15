Власти Бельгии разрешили провести «Гран-при» без зрителей

Власти разрешили провести гонку «Гран-при Бельгии» «Формулы-1» при пустых трибунах. Гонка может состояться 30 августа, сообщает Sporza.be.

Теперь бельгийской стороне необходимо согласовать дату с руководством «Королевских гонок».

Новый сезон «Формулы-1» приостановлен из-за пандемии коронавируса, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки, десять этапов отменено или перенесено. Ожидается, что сезон начнется этапом в Австрии 3-5 июля.