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Власти Австрии разрешили провести оба этапа «Формулы-1» с ограниченным количеством зрителей

18:48

Власти Австрии разрешили провести оба этапа «Формулы-1» в стране, запланированные на 5 и 12 июля, в присутствии ограниченного количества зрителей, сообщает Motoprofis.at.

На автодром разрешат допустить не более 500 болельщиков. При этом сообщается, что присутствие журналистов на мероприятии до сих пор под вопросом.

Сезон-2020 в «Формуле-1» до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Этапы в Австрии должны стать первыми в этом сезоне.

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