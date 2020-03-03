Владелец «Хааса» сомневается в том, что команда останется в «Формуле-1» после 2020 года

Владелец «Хааса», Джин Хаас заявил о своих сомнениях в том, что команда продолжит выступления в «Формуле-1» после сезона-2020.

— Будет ли «Хаас» выступать в «Формуле-1» в сезоне-2021? Я просто жду начала чемпионата-2020, — цитирует Хааса Autosport.com. — Мы с самого начала ставили цель провести пять лет в этой гоночной серии, а затем, основываясь на достигнутых результатах, определиться с дальнейшим будущим. Не говорю, что мы точно уйдем, но нам предстоит все серьезно обдумать. Пятилетний контракт на участие в «Формуле-1» — серьезное обязательство.

По окончании сезона-2020 в «Формуле-1» истекает срок коллективного соглашения всех команд гоночной серии на участие в соревнованиях.