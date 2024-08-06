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Сегодня, 20:17

Владелец «Астон Мартин» Стролл надеется на переход Ферстаппена в 2026 году

Виктория Кравченко
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Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл хочет видеть в своей команде пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщает Autosprint.

По данным источника, переговоры между британским коллективом и трехкратным чемпионом «Формулы-1» уже ведутся. Ферстаппен может стать частью «Астон Мартина» с 2026 года.

Кроме того, в «Астон Мартин» из «Ред Булл» переходит конструктор Эдриан Ньюи.

21 ибля 2024 года сообщалось, что Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл» до 2026 года.

Макс Ферстаппен
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