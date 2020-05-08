Владельцы «Формулы-1» и команды могут не успеть заключить новый Договор согласия до начала сезона-2021

Промоутер «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что «Формула-1» может начать сезон-2021, даже если владельцы и команды не успеют договориться об условиях и заключить новый Договор согласия, который регулирует финансовые условия.

— Мы подошли к последним пунктам Договора согласия, когда коронавирус перевернул все с ног на голову, — цитирует Кэри The Race. — Мы решили отложить Договор на какое-то время и сперва разобраться с проблемами, связанными с 2020 годом. Когда разберемся с календарем и закончим изменения правил вместе с командами, сможем вернуться к Договору.

В то же время, владельцы «Ф-1» из Liberty Media готовы в одностороннем порядке установить правила на 2021 год.