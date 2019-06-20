Виталий Петров: "Надеюсь, что "черная полоса" Квята осталась позади"

Российский гонщик Виталий Петров в интервью "Известиям" отметил, что надеется на стабильное выступление соотечественника Даниила Квята​ в "Формуле-1".

– Кто из гонщиков в "Формуле-1" удивляет в этом сезоне?

– Выделю Валттери Боттаса и Александра Албона. Они хорошо начали первую половину сезона. Остальные выступают примерно, как мы и ожидали. На своем уровне.

– Даниил Квят три гонки подряд заканчивает в очковой зоне. Отметите его прогресс?

– Я надеюсь, что его "черная полоса" осталась позади и теперь он может чуть более регулярно показывать то, на что способен он и машина. Хочется пожелать ему только удачи и надеяться, что дальше всё пойдет в том же духе.