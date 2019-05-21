Виталий Петров: "Лауда всегда подходил к делу на 100 процентов"

Первый российский гонщик в истории "Формулы-1" Виталий Петров выразил соболезнования в связи со смертью Ники Лауды. Трехкратный чемпион мира, неисполнительный директор "Мерседеса" скончался сегодня в возрасте 70 лет.

"Великий был человек, легенда! Всегда подходил к любому своему делу на все 100 процентов. Будь то гонки или бизнес. Очень счастлив, что мне удалось пообщаться с Ники. Покойся с миром!" - написал Петров в Инстаграме.

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