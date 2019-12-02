Виталий Петров: «Хэмилтона многие не любят, но он заслужил свой титул»

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров подвел итоги сезона. Он считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в чемпионате заслуженно.

— Ну что, друзья, поздравляю всех с завершением, на мой взгляд, интересного сезона, — написал Петров в Instagram. — Жалко, конечно, что меня там не было, и я не смог составить этим ребятам компанию. Думаю, что про мерседес не стоит много говорить. И так все всё прекрасно понимают. Многие, конечно, хейтят и не любят Льюиса, но пилот всегда говорит за себя на трассе своими результатами. И этот титул в очередной раз заслуженный. Очень много болельщиков у «Феррари», и, конечно у них есть к этой команде вопросы, которые копились на протяжении целого сезона. Не могу сказать, что у них была самая слабая машина. Думаю, что с этой машиной было бы можно бороться. Но вопросов было много именно к самим пилотам, к самой тактике. Не знаю каким образом в «Феррари» будут решать эти вопросы, но уверен, что все были не в восторге от этого сезона. Хотелось бы отметить команду «Ред Булл», к которой я всегда относился с уважением. У них быстрая машина и отличная команда. О чем говорят сами результаты, время пит-стопов, слаженность коллектива. Одним из важных моментов, который не позволил им бороться, был мотор. А так сама машина, ее прижимная сила не только соответствует уровню, а может иногда даже превосходят все команды.

Льюис Хэмилтон после победы в 2019 году стал шестикратным чемпионом «Формулы-1».