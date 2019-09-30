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Виталий Петров: «Хэмилтон недосягаем для соперников»

03:14
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Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров считает, что пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону ничего не помешает завоевать очередной чемпионский титул. Он опережает ближайшего преследователя на 73 очка.

— Хэмилтона можно поздравлять с чемпионским титулом, — цитируют «Известия» Петрова. — Он уверен в своих силах и пока недосягаем для соперников. Можно ли сравнить его с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером? Я бы пока воздержался от таких оценок.

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