Випс из юниорской программы «Ред Булла» будет выступать в Суперформуле

Участник юниорской программы «Ред Булла» Юри Випс в предстоящем сезоне будет выступать в японской Суперформуле. В прошлом сезоне 19-летний эстонец провел одну гонку с командой Mugen. Ее же цвета он будет защищать в 2020 году.

В прошлом сезоне Випс выступал в «Формуле-3», где выиграл три гонки и занял четвертое место в личном зачете. Випс перебрался в Суперформулу по партнерской программе между «Ред Буллом» и «Хондой».