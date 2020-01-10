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Випс из юниорской программы «Ред Булла» будет выступать в Суперформуле

16:17
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Участник юниорской программы «Ред Булла» Юри Випс в предстоящем сезоне будет выступать в японской Суперформуле. В прошлом сезоне 19-летний эстонец провел одну гонку с командой Mugen. Ее же цвета он будет защищать в 2020 году.

В прошлом сезоне Випс выступал в «Формуле-3», где выиграл три гонки и занял четвертое место в личном зачете. Випс перебрался в Суперформулу по партнерской программе между «Ред Буллом» и «Хондой».

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