Вильнев считает Норриса фаворитом в борьбе за титул в текущем сезоне

Бывший чемпион мира «Формулы-1» Жак Вильнев высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Ландо Норрис сохраняет статус легкого фаворита, но все зависит от его психологического восстановления. Следующие несколько гонок покажут, сможет ли он вернуться к прежнему уровню или уступит лидерство Оскару Пиастри.

Пиастри уже сравнялся с Норрисом и вряд ли сдаст позиции — возможно, даже улучшит результаты. Если Ландо не справится с давлением, чемпионом станет Оскар», — отметил Вильнев GPblog.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.