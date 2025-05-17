Вильнев считает, что Норрис допускает ошибки под давлением

Бывший чемпион мира по «Формуле-1» Жак Вильнев поделился своим мнением о результатах квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Пиастри показал себя с лучшей стороны, несмотря на давление. В прошлом году Ландо Норрис был главной квалификационной силой команды, но сейчас Оскар Пиастри продвинулся вперед, а Норрис, напротив, допускает ошибки, когда на него оказывается давление», — приводит слова Вильнева Sky Sport.

По итогам квалификации Пиастри завоевал поул, а Норрис стал четвертым. В гонке, которая состоится завтра, Пиастри будет стартовать с первого ряда вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.