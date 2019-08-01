Вильнев считает, что нет смысла возвращать Квята в "Ред Булл"

Экс-чемпион мира Жак Вильнев считает, что пилоту "Торо Россо" Даниилу Квяту лучше оставаться в команде, чем стать сменщиком Пьера Гасли в "Ред Булле".

- Гасли оказался в крайне затруднительном положении. Он очень много уступает Максу Ферстаппену и выступает совсем не на том уровне, на котором должен, – цитирует Вильнева Autosport. – Добьется ли он прогресса? С чего вдруг? Пьеру вообще очень повезло, что он до сих пор остается в "Ред Булле". В прошлые годы "Ред Булл" и Хельмут Марко поступали гораздо жестче по отношению к своим гонщикам. Но это лишь говорит о том, что у них нет альтернативы. Квят? Они уже работали с ним. Какой смысл приглашать его еще раз? Выступление в большой и маленькой командах – это две абсолютно разные вещи. Некоторые гонщики невероятно успешны в маленьких коллективах, но в больших раскрыться не могут. Это касается даже гонщиков, выступающих по десять лет в "Формуле-1".

Ранее Даниил Квят занял третье место на "Гран-при Германии".