Вильнев считает, что Феттель больше не будет помогать Леклеру

Бывший чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев считает, что пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру после победы на «Гран-при Италии» не стоит рассчитывать на помощь партнера по команде Себастьяна Феттеля.

— Леклер повлиял на настрой Феттеля еще в квалификации, когда отказался ему помогать. Себ — настоящий командный игрок, и для него это было немыслимо. На мой взгляд, ошибка в гонке стала именно следствием этого, — цитирует Вильнева Autosport. — Как и Феттель в «Ред Булле» много лет назад, Леклер сейчас чувствует себя под защитой команды, прессы, болельщиков. При этом он умный парень. В квалификации он осознанно создал ситуацию, которая была ему на руку. Шарль мог выйти вперед, но не стал этого делать. На мой взгляд, эта ситуация нарушит равновесие в «Феррари». Феттель больше не будет помогать Леклеру.

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