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Сегодня, 13:48

Вильнев рассказал Ферстаппену, что Лоусон хочет его заменить

Камила Абдурахманова
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Чемпион мира Жак Вильнев поделился мнением о планах нового пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона.

«Это большой шанс для Лиама Лоусона, это большая возможность, но мы видели, как гонщики, которых сразу же включали в основную команду, очень быстро сдавались. Мы увидим, насколько он силен психологически и насколько он хорош на самом деле, потому что мы пока этого не знаем. Я имею в виду, что нельзя сравнивать его сезон в «Формуле-2», сезон в Японии или гонки против Цуноды.

По контракту Лоусон должен помогать Ферстаппену, но в его собственных мыслях этого нет. В его голове он должен заменить Макса, поэтому он будет стараться быть жестким и быстрым. Надеюсь, это поставит Макса в затруднительное положение и заставит его ещё лучше управлять машиной. И таким образом поможет команде добиться прогресса», приводит слова Вильнева Racingnews365.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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