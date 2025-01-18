Вильнев рассказал Ферстаппену, что Лоусон хочет его заменить

Чемпион мира Жак Вильнев поделился мнением о планах нового пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона.

«Это большой шанс для Лиама Лоусона, это большая возможность, но мы видели, как гонщики, которых сразу же включали в основную команду, очень быстро сдавались. Мы увидим, насколько он силен психологически и насколько он хорош на самом деле, потому что мы пока этого не знаем. Я имею в виду, что нельзя сравнивать его сезон в «Формуле-2», сезон в Японии или гонки против Цуноды.

По контракту Лоусон должен помогать Ферстаппену, но в его собственных мыслях этого нет. В его голове он должен заменить Макса, поэтому он будет стараться быть жестким и быстрым. Надеюсь, это поставит Макса в затруднительное положение и заставит его ещё лучше управлять машиной. И таким образом поможет команде добиться прогресса», приводит слова Вильнева Racingnews365.

Новозеландец впервые получил место за болидом «Формулы-1» в «РБ» в сезоне-2023. Начиная с этапа в Нидерландах он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо и уже в своей третьей гонке смог набрать очки. Всего за «РБ» в 2023-2024 годах Лоусон провел 11 гонок.