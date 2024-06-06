Вильнев раскритиковал Переса: «Он проводит свой худший сезон в «Ред Булл»

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев раскритиковал решение «Ред Булл» продлить контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом. Новое соглашение с 34-летним пилотом рассчитано на два года.

«Перес проводит свой худший сезон в «Ред Булл». Обычно первые несколько гонок у него получаются потрясающими, но в этом году ему не удалось даже этого», — заявил Вильнев.

Канадец отметил, что Перес слишком много уступает своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.

«На старте сезона он уже был позади Макса, а сейчас потерял еще полсекунды. В этот промежуток умещаются десять машин. Так что я не знаю, почему было принято такое решение», — добавил он.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года, выиграв в ее составе пять гонок. В этом сезоне «Формулы-1» мексиканец набрал 107 очков и занимает 5-е место в общем зачете.