Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

13 мая, 11:10

Вильнев предупредил Хэмилтона на фоне сложностей в «Феррари»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в текущем сезоне.

«Хэмилтон выражает недовольство, в то время как Шарль Леклер, наоборот, улучшает свои результаты.
Как только пилот допускает ошибки, он теряет уверенность в себе, а другие начинают сомневаться в его способностях. Такой имидж не подходит для такой непредсказуемой команды, как «Феррари».

«Феррари» подобна вулкану — ей нужны яркие выступления, страсть и искра. Если ее нет, это становится проблемой. В «Мерседес» Хэмилтону позволяли не торопиться, но в «Феррари» такого нет — там нужно сражаться», — приводит слова Вильнева PlanetF1 со ссылкой на Vision4Sport.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Spacewalker

    Насчёт улучшения результатов Леклера неудивительно, что после стольких лет в команде болид эволюцинирует и под его предпочтения. Наоборот, было бы крайне удивительно если бы Хэмильтон в пух и прах разбивал Леклера лишь сразу придя в команду. Хэмильтон прекрасно знал на что шёл, значит и должен представлять как это исправить.

    13.05.2025

    • Боттас провел тесты за «Мерседес»

    «Формула-1» отмечает 75-летие

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости