Вильнев предупредил Хэмилтона на фоне сложностей в «Феррари»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в текущем сезоне.

«Хэмилтон выражает недовольство, в то время как Шарль Леклер, наоборот, улучшает свои результаты.

Как только пилот допускает ошибки, он теряет уверенность в себе, а другие начинают сомневаться в его способностях. Такой имидж не подходит для такой непредсказуемой команды, как «Феррари».

«Феррари» подобна вулкану — ей нужны яркие выступления, страсть и искра. Если ее нет, это становится проблемой. В «Мерседес» Хэмилтону позволяли не торопиться, но в «Феррари» такого нет — там нужно сражаться», — приводит слова Вильнева PlanetF1 со ссылкой на Vision4Sport.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.