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Видео финального круга Ферстаппена и Хэмилтона в борьбе за титул: Макс расплакался его просмотре

20:00
Борьба за чемпионство на «Гран-при Абу-Даби».
Борьба за чемпионство на «Гран-при Абу-Даби».
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В Абу-Даби проходила последняя гонка сезона «Формулы-1», в которой в борьбе за титул сошлись голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон.

У гонщиков было одинаковое количество очков и чемпионом становился тот, кто занимал место выше. В итоге, победу на последних метрах дистанции праздновал спортсмен из Нидерландов и впервые стал чемпионом мира.

Видео последнего круга решающий гонки собрало в Twitter более 4 миллионов просмотров за неделю. А в Instagram этот момент посмотрели более 5 миллионов подписчиков.

Ферстаппен эмоциональной отреагировал на просмотр повтора своей победы.

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Иван Шитик все материалы автора
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