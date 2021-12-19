Видео финального круга Ферстаппена и Хэмилтона в борьбе за титул: Макс расплакался его просмотре

В Абу-Даби проходила последняя гонка сезона «Формулы-1», в которой в борьбе за титул сошлись голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон.

У гонщиков было одинаковое количество очков и чемпионом становился тот, кто занимал место выше. В итоге, победу на последних метрах дистанции праздновал спортсмен из Нидерландов и впервые стал чемпионом мира.

That extraordinary final lap of the 2021 title race in full ?#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Видео последнего круга решающий гонки собрало в Twitter более 4 миллионов просмотров за неделю. А в Instagram этот момент посмотрели более 5 миллионов подписчиков.

Max Verstappen was brought to tears while watching back his win in Abu Dhabi ? pic.twitter.com/wtDMHvkd6U — ESPN F1 (@ESPNF1) December 18, 2021

Ферстаппен эмоциональной отреагировал на просмотр повтора своей победы.