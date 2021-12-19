Видео финального круга Ферстаппена и Хэмилтона в борьбе за титул: Макс расплакался его просмотре
20:00
В Абу-Даби проходила последняя гонка сезона «Формулы-1», в которой в борьбе за титул сошлись голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон.
У гонщиков было одинаковое количество очков и чемпионом становился тот, кто занимал место выше. В итоге, победу на последних метрах дистанции праздновал спортсмен из Нидерландов и впервые стал чемпионом мира.
Видео последнего круга решающий гонки собрало в Twitter более 4 миллионов просмотров за неделю. А в Instagram этот момент посмотрели более 5 миллионов подписчиков.
Ферстаппен эмоциональной отреагировал на просмотр повтора своей победы.
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