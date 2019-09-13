Верляйн не будет выступать за «Хаас»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер исключил возможность приглашения пилота «Феррари» по развитию Паскаля Верляйна на место напарника Ромена Грожана в 2020 году.

— Паскаль не выступает в «Формуле-1» уже два года, — приводит слова Штайнера Motorsport-Total. — Как-то в паддоке он подошел ко мне и спросил, есть ли у него шанс попасть в «Хаас». Я честно сказал, что нет.

«Хаас» планирует определиться с составом пилотов до «Гран-при Сингапура», которое пройдет на следующей неделе.