19 июня 2025, 17:15

Ваулз продлил контракт с «Уильямсом»

Камила Абдурахманова
корреспондент

45-летний руководитель «Уильямс» Джеймс Ваулз заключил новый долгосрочный контракт, сообщила пресс-служба команды.

«Я счастлив подписать новый контракт с «Уильямсом». С самого начала я ощущаю себя здесь как дома. Эта знаменитая команда уже принесла мне замечательные моменты, и мы все вместе нацелены на то, чтобы продолжить развивать наше наследие и вновь завоевать титул чемпиона мира. За последние два года мы активно работали над укреплением основ, и теперь у нас есть база, которая позволит нам достичь успеха в ближайшие годы», — цитирует Ваулза клубная пресс-служба.

Ваулз является третьим руководителем «Уильямса» за 48-летнюю историю команды в «Формуле-1».

