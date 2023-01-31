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Сегодня, 09:58

Вассер — о новом контракте с Леклером: «Это не приоритет»

Алина Савинова
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что подписание нового контракта с пилотом команды Шарлем Леклером не является для него приоритетом в данный момент.

«Я не хочу обсуждать эту тему сегодня. Это не лучший способ начать сотрудничество. Мы должны сосредоточиться на спортивной стороне, чтобы добиться результатов. Это как свадьба — если обе стороны стола довольны ситуацией, то мы продолжим. Но это не приоритет. У нас хорошие отношения, и у нас будет время обсудить это. Сегодня мы должны быть сосредоточены на производительности и получении результатов», — приводит Mirror слова Вассера.

Действующий контракт автогонщика из Монако с «Феррари» рассчитан до 2024 года.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/formula-1/charles-leclerc-ferrari-contract-vasseur-29087998
Шарль Леклер
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