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Сегодня, 09:56

Вассер заявил, что «Феррари» будет обновлять болид каждую гонку до конца сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о стратегии модернизации машины, которой его команда будет придерживаться в течение сезона.

«Мы не собирались привозить обновления в Монако, потому что это сложно. В Монако по ходу уик-энда всегда хочется гораздо больше сосредоточиться на настройке и пилотировании. Но мы все же привезли те новинки, которые должны были выйти на трассу в Имоле. Ещё один шаг вперед мы сделаем в Барселоне на следующей неделе. Мы не планируем привозить большой пакет обновлений каждые пять гонок — мы будем привозить небольшие новинки каждую гонку. Поэтому после Барселоны у нас будет небольшое обновление в Монреале и еще по одному в Великобритании и Австрии. Мы планируем обновлять машину к каждой гонке до конца сезона», — приводит слова Вассера Аutosport.

После пяти этапов «Феррари» занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов, набрав 78 очков. Лидирует — «Ред Булл» (224 очка).

Квалификации «Гран-при Монако» пройдет 27 мая. Начало — в 17:00 по мск. Гонка стартует 28 мая в 16:00 по мск.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/vasseur-ferrari-f1-will-bring-updates-to-every-single-race/10473602/
Формула-1
Феррари
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