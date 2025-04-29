Формула-1
29 апреля, 11:15

Вассер: «Феррари» необходимо усилить квалификационную скорость»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Глава «Феррари» Фредерик Вассер выделил слабую квалификационную скорость как ключевую проблему команды.

«Более высокие позиции на старте дадут нам больше возможностей. В нынешних условиях, когда топ-команды близки по скорости, отыгрываться в гонке крайне сложно. Нам нужно сконцентрироваться на улучшении квалификационного темпа — это наш приоритет.

Честно говоря, мы далеко не всегда выжимаем максимум из машины в субботних сессиях. Хотя подобное случается и с другими коллективами. Даже «Макларен», несмотря на явное преимущество в скорости, иногда сталкивается с проблемами.

Сейчас пелотон невероятно плотный, и малейшая ошибка может стоить 5-6 позиций. Со стороны это выглядит как катастрофа, но мы понимаем: разница в несколько сотых не повод для драмы. Главное — планомерно работать над скоростью машины», — пояснил Вассер motorsportweek.

На данный момент Шарль Леклер находится на пятом месте в общем зачете пилотов с 47 очками. Хэмилтон занимает седьмую позицию с 31 очком. Лидером является пилот «Макларен» Оскар Пиастри с 99 очками.

  • hardcore f1 fan

    Ну это все вопросы к сэру. Его вроде как мессией назначали. Леклер для "второго номера" не плохоие результаты выдает.

    30.04.2025

    • Хэмилтон поражен ценой продажи своей коллекционной карточки с автографом

    Вольфф: «Цель «Мерседес» — сохранить набранный темп»

    Takayama

