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15 ноября, 16:31

Вассер сменит Бинотто на посту главы «Феррари» в январе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет свой пост, а его должность займет Фредерик Вассер, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Бинотто покинет свой пост в январе. Отмечается, что данное решение принял лично президент «Феррари» Джон Элканн.

53-летний Бинотто возглавил итальянский коллектив в январе 2019 года, заменив Маурицио Арривабене. За один «Гран-при» до конца сезона-2022 «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 524 очка и на 19 балов опережает «Мерседес».

Вассер является руководителем «Заубера» с 2017 года. В 2019 году швейцарская команда изменила название на «Альфа Ромео».

Источник: https://www.gazzetta.it/Formula-1/15-11-2022/ferrari-f1-salta-mattia-binotto-al-suo-posto-arriva-frederic-vasseur-dall-alfa-romeo.shtml
Формула-1
Альфа Ромео
Феррари
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