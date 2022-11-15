Вассер сменит Бинотто на посту главы «Феррари» в январе

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто покинет свой пост, а его должность займет Фредерик Вассер, занимающий аналогичную должность в «Альфа Ромео», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Бинотто покинет свой пост в январе. Отмечается, что данное решение принял лично президент «Феррари» Джон Элканн.

53-летний Бинотто возглавил итальянский коллектив в январе 2019 года, заменив Маурицио Арривабене. За один «Гран-при» до конца сезона-2022 «Феррари» занимает вторую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 524 очка и на 19 балов опережает «Мерседес».

Вассер является руководителем «Заубера» с 2017 года. В 2019 году швейцарская команда изменила название на «Альфа Ромео».