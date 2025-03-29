Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

29 марта, 14:02

Вассер прокомментировал вопрос о том, мог бы он заменить пилота после двух гонок

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Фредерик Вассер ответил, смог бы убрать пилота коллектива, как сделали в «Ред Булл» с Лиамом Лоусоном после двух этапов сезона-2025.

«Поменял бы я пилота после двух Гран-при? В «Ред Булл» действуют именно такие правила. Трудно судить о ситуации в другой команде со стороны. Неизвестно, что привело их к такому решению. Есть множество причин, которые известны только команде и гонщику, а иногда даже пилот их не знает.

Может показаться, что это жестко, ведь прошло всего две гонки. Но нам известно не более 10% фактов, поэтому мы не можем судить. Мне не нравится, когда люди критикуют наши действия, и я не собираюсь поступать так же по отношению к другим», — заявил Вассер в интервью L'?quipe.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: L'&#201;quipe
Формула-1
Феррари
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хэмилтон согласен с Ферстаппеном по поводу двигателей V10

Перес — о своем будущем: «У меня есть возможности в разных местах»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости