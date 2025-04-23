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Вассер: «Новая машина «Феррари» — не просто доработанный прошлогодний болид»

Камила Абдурахманова
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Глава «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал трудности Льюиса Хэмилтона в адаптации к автомобилю.

«Мы делаем максимум для наших гонщиков, чтобы они могли комфортно чувствовать себя за рулем. Оба болида получают одинаковое внимание. После спринта в Китае в субботу журналисты активно обсуждали эту тему, но, думаю, всем стоит немного успокоиться.

В этом году мы создали совершенно новую машину — это не просто модернизированная версия прошлогодней модели. Из-за этого нам сложнее подобрать идеальный баланс и настройки, но с похожими вызовами сталкиваются все команды. Порой разница между приемлемым и неидеальным балансом — всего одна десятая секунды на круге.

Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящих гонках. Команда работает слаженно, оба пилота движутся в одном направлении, и в коллективе царит здоровая атмосфера. Все это поможет нам вернуться в борьбу», — приводит слова Вассера издание RacingNews365.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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