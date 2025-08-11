Вассер: «Хэмилтон 20 лет провел в другой среде, мы недооценили это»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал адаптацию пилота Льюиса Хэмилтона в итальянской команде.

«Как по мне, мы недооценили сложности Льюиса в начале сезона. Почти десять лет он провел в «Макларене», а затем еще десять — в «Мерседесе». Почти 20 лет в одной среде. Если говорить о культуре, окружающих людях, машине, то это огромный вызов для Льюиса. Большие изменения коснулись всего. Но я доволен, в последних четырех или пяти гонках он опять показал уровень», — приводит слова Вассера пресс-служба «Формулы-1».

После 14 этапов 40-летний британец занимает 6-е место в личном зачете с 109 очками.