Вассер — о «Гран-при Бахрейна»: «Феррари» продолжает раскрывать потенциал SF-25»

Глава «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал предстоящий этап в Бахрейне.

«Бахрейн станет для нас важным тестом — мы сможем сравнить нынешние показатели SF-25 с данными февральских предсезонных тестов. Пока машина не демонстрирует те характеристики, на которые мы рассчитывали, но мы интенсивно работаем над улучшениями. В условиях жесткой конкуренции даже минимальный прирост в 0,1 секунды может решить исход квалификации и гонки», — рассказал Вассер клубной пресс-службе.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 35 очков. Итальянский коллектив отстает от «Макларен», которые лидируют в таблице, на 76 баллов.