Вассер объяснил решение «Феррари» поменять пилотов местами

Глава «Феррари» Фредерик Вассер ответил на критику от своих гонщиков после «Гран-при Майами», где команда просила Льюиса Хэмилтона пропустить Шарля Леклера.

«У Льюиса были более свежие шины. Мы поменяли их местами, чтобы попытаться атаковать Антонелли — это была часть нашей тактики. Но когда стало ясно, что обгон не получится, мы вернули позиции обратно. Такие решения всегда сложны, но в итоге пилоты выполнили их. Мы действовали как единая команда. В тот момент это было правильное решение — у нас был реальный шанс обойти соперника», — пояснил Вассер в интервью Sky Sports.

Леклер в Майами стал седьмым, а Хэмилтон — восьмым.