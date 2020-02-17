Вандорн стал резервным пилотом «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила, что ее резервными пилотами в новом сезоне станут бельгиец Стоффель Вандорн и мексиканец Эстебан Гутьеррес, сообщает официальный сайт команды.

Вандорн, выступающий в «Формуле-Е» за команду «Мерседеса», ограничится обязанностями резервного пилота во время гоночных уик-эндов. Эстебан Гутьеррес будет не только резервистом, но и продолжит работать на симуляторе «Мерседеса» и являться пилотом по развитию.