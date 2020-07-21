Валттери Боттас: «За чемпионство будут бороться Хэмилтон и я»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о его противостоянии с партнером по команде, Льюисом Хэмилтоном, в борьбе за титул сезона-2020.

— Сезон только стартовал, тем более, это «Формула-1», никогда не знаешь, что случится, — цитирует GrandPX Боттаса. — Тем не менее, с учетом успеха нашей команды на двух разных трассах есть ощущение, что за титул бороться будем я и Льюис.

После трех этапов сезона-2020 Валттери Боттас занимает второе место в личном зачете, отставая от Хэмилтона на 5 очков.