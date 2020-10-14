Валттери Боттас: «Я верю, что я лучше Хэмилтона»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что считает себя лучше партнера по команде, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

— Конечно, я верю, что я лучше Хэмилтона, — приводит Sky Sports слова Боттаса. — Я должен верить в то, что я могу быть лучше него, когда выступаю на пределе возможностей. Очевидно, есть дни, когда он лучше меня. Безусловно, за все годы, что мы выступаем в одной команде, он был лучше. Тем не менее, я не занимаюсь политикой, я просто люблю гонки. Мне нравятся честная и жесткая борьба. Я всегда придерживался такого подхода и буду делать так дальше.