Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал о причинах своего прогресса в 2019 году.

- Я стал прямолинейным и настойчивым в выборе настроек. Такой подход придает уверенность, так как теперь я точно знаю, чего хочу от машины, и как сделать ее быстрее – цитирует Боттаса Autosport. – Также в этом году я работаю с новыми инженерами. Они предлагают много свежих идей и помогают мне думать о настройках по-другому. Так что я стал лучше в этом плане и с каждой гонкой продолжаю совершенствоваться.

Боттас лидирует в чемпионате, имея в активе 87 очков. На очко меньше у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

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