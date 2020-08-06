Валттери Боттас: «Я сражаюсь за титул в этом году и буду бороться за него в следующем»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал продление контракта с командой на сезон-2021.

— Я рад, что остаюсь в «Мерседесе» на следующий год и надеюсь продолжить путь, основанный на достигнутых вместе с командой упехов, — цитирует пресс-служба «серебряных стрел» Боттаса. — Спасибо всем в команде за непрекращающуюся поддержку и доверие ко мне. Я горд представлять «Мерседес». За последние годы я постоянно развивался и уверен, что сегодня я сильнее, чем когда-либо, но планку всегда можно поднять выше. С тех пор, как я влюбился в «Формулу-1», моей мечтой был чемпионский титул. Я сражаюсь за чемпионство в этом году, и буду бороться в следующем, буду выкладываться в каждой гонке.