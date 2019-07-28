Валттери Боттас: "Я слишком сильно старался"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас выразил сожаление по поводу своей ошибки в гонке "Гран-при Германии". Финн вылетел с трассы в конце гонки, атакуя Лэнса Стролла в борьбе за третье место.

– Это будет мне уроком, конечно, я сам ошибся, – цитирует ВВС Боттаса. – Команда советовала мне делать все возможное, чтобы подняться на подиум. Я старался изо всех сил, очевидно, слишком сильно. Это моя ошибка. Возможно, следовало быть более спокойным. Если бы я так не старался, то мог бы взять хоть какие-то очки. В подобных условиях легко ошибиться. Мне нужно было пройти безошибочную гонку.