Валттери Боттас: «Я разочарован, ведь старт мне удался идеальный»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался недоволен вторым местом на «Гран-при Тосканы». Гонщик занял второе место, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

— Я разочарован, ведь старт мне удался идеальный, — цитирует Sky Sports Боттаса. — Мне удалось удержать позицию после появления автомобиля безопасности, затем я не помню все детали, но показалось, что у меня больше не было шансов после того, как я потерял позицию после второго старта. Буду стараться, чтобы улучшить ситуацию. В какой-то момент все должно получиться.