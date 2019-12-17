Валттери Боттас: «Я еще не думал о своем контракте с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что не беспокоится по поводу продления контракта. Финн считает, что следующий сезон покажет, какие возможности у него будут.

— Я еще не думал о своем контракте. Мы не будем торопиться до начала следующего сезона, — цитирует Crash Боттаса. — Я оценю обстановку. Нет необходимости спешить, никакого давления нет. Конечно, все гонщики хотят определенности, хотят видеть свои возможности. Но если бы мне сейчас нужно было определяться с будущим, я бы принял простое решение: остаться в команде. Я верю в работу, которую мы вместе делаем. Здесь я прогрессирую. Посмотрим, какие возможности откроются в следующем сезоне. Но я не хочу закрываться от разных вариантов своего будущего.