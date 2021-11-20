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Валттери Боттас: «Я был быстрым, но не настолько, как хотелось»

19:44
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Катара». Он занял третье место.

«Уик-энд пока что проходит для нас хорошо, — сказал Боттас в интервью после квалификации. — Непонятно, что случилось после третьей практики. Может, поменялся ветер. Я был быстрым, но не настолько, как хотелось бы. Я мог выжать из болида больше.

Нужно понять, что пошло не так. Но мы довольны балансом болида. Я хочу получить чистый старт завтра. У нас два болида против Макса (Ферстаппена — Прим. «СЭ») — попробуем придумать что-то".

Первое место занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. На второй позиции Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

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Евгений Петров все материалы автора
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