Валттери Боттас: «Я был быстрым, но не настолько, как хотелось»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас оценил свое выступление в квалификации «Гран-при Катара». Он занял третье место.

«Уик-энд пока что проходит для нас хорошо, — сказал Боттас в интервью после квалификации. — Непонятно, что случилось после третьей практики. Может, поменялся ветер. Я был быстрым, но не настолько, как хотелось бы. Я мог выжать из болида больше.

Нужно понять, что пошло не так. Но мы довольны балансом болида. Я хочу получить чистый старт завтра. У нас два болида против Макса (Ферстаппена — Прим. «СЭ») — попробуем придумать что-то".

Первое место занял напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. На второй позиции Макс Ферстаппен («Ред Булл»).