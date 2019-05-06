Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас опроверг информацию о том, что он ведет переговоры о продлении контракта, который истекает в конце сезона.

- У меня и мысли не было о новом контракте, – цитирует Боттаса Autosport. – Сейчас я сосредоточен только на чемпионате, на каждой отдельной гонке и на борьбе за победы.

Слухи приходят и уходят, а этот уже слишком долго тянется за мной. Мы ни единым словом не обсуждали контракт на будущий год, потому что сейчас это лишнее – все в "Мерседесе" сфокусированы на работе.

Финн лидирует в чемпионате, имея в активе 87 очков. На очко меньше у его партнера Льюиса Хэмилтона.

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